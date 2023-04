"Andremo a Roma per giocare la finale" ha avvisato Rocco Commisso, intervistato da Mediaset a margine della partita tra Fiorentina e Cremonese che ha decretato la seconda finalista di Coppa Italia. "Stasera grande partita, non era facile" dice il numero uno del club gigliato che continua: "Io non faccio niente, porto solo i soldi dall’America. Speriamo che il Signore ci aiuti, sarò qui per la Conference e poi andremo a Roma. Dobbiamo pensare a una partita alla volta".

Italiano?

“Bravissimo, gli ho fatto i complimenti per la prima finale. Sta facendo un grandissimo lavoro, quando lo criticavano gli sono stato sempre vicino".

Dove può arrivare questa Fiorentina?

"I ricavi sono un grande problema per noi, non vogliamo fare la fine della Juventus: i loro problemi sono iniziati con l'acquisto di Ronaldo. Questo non succederà mai alla Fiorentina, non so dove arriveremo ma non ci saranno altri fallimenti”