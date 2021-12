Salernitana, Colantuono a DAZN: “Differenza con l’Inter troppo ampia”

Le parole del tecnico della Salernitana a fine match

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, a Dazn commenta la sconfitta subita contro l'Inter: "Veniamo da un momento particolare al di là dei risultati, argomenti su cui non vorrei tornare, concentriamoci sulla partita. Difficile, troppo complicata, c'è troppa differenza. Per me è la decima partita, abbiamo trovato sei squadre nettamente superiori a noi e diventa un po' complicato. Alcune di queste le abbiamo trovate anche al meglio della forma come l'Inter ora. Tranne il primo tempo con l'Empoli e la partita con la Samp non posso rimproverare nulla. Ma con queste squadre c'è troppa differenza. Quando sono arrivato la situazione della società era nota, ci sarebbero dovute essere delle offerte a inizio dicembre e una volta arrivate si poteva ragionare anche sugli innesti. Rispetto la tifoseria, a Salerno ci stanno vicini e mi dispiace per loro, hanno ritrovato la A dopo tanto tempo, è già un campionato difficile poi ci si mettono anche queste situazioni. Spero si possa risolvere tutto così ci giocheremo anche la salvezza, non impossibile, ma qualche innesto ci vuole.