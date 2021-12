Colantuono a Sky: “Inter miglior squadra della Serie A, ma non non avevo dubbi”

Le parole del tecnico granata

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita di Salernitana-Inter: "Delle vicende societarie ne ho parlato abbastanza nei giorni scorsi, quello che dovevo dire l'ho detto e non vorrei tornarci sopra. A Firenze avevamo iniziato bene, oggi dobbiamo fare una gara di grande sacrificio, quando ti proponi e hai le opportunità per renderti pericoloso devi saperle sfruttare al massimo. L'abbiamo preparata bene, poi il calcio ci dirà se è così o no. L'Inter non ha bisogno di presentazione, è prima in classifica e nel momento migliore. La partita che ho visto col Cagliari mi ha confermato che i nerazzurri sono la squadra più forte del campionato, ma non avevo dubbi. Ha avuto un periodo di assestamento con la guida tecnica, ma al momento è la squadra migliore che c'è e che gioca il più bel calcio nel lotto delle grandi".