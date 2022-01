Cardinaletti a DAZN: “Salernitana-Venezia non va ripetuta. Ci aspettiamo il 3-0”

L'analisi del vice-presidente dei lagunari prima del fischio d'inizio a DAZN

Con l'incertezza protagonista fino a non troppe ore fa, è la volontà ad aver avuto la meglio: il Venezia tra poco scenderà in campo contro l'Inter per la la sfida di questo pomeriggio valida per la 23esima giornata di Serie A. A presentarsi ai microfoni è il vice-presidente dei lagunari Andrea Cardinaletti che a DAZN risponde sulle aspettative in merito alla questione legata a Salernitana-Venezia.