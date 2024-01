Pochi minuti prima del calcio d'inizio di Inter-Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha dovuto operare un cambio di formazione, inserendo Pedro al posto di Mattia Zaccagni, annunciato titolare. L'emittente radiofonica ufficiale del club Lazio Style Radio spiega i motivi alla base della decisione: Zaccagni non era al top della condizione, al punto da saltare la rfinitura e ricorrere a degli antidolorifici in questi giorni. Zaccagni ha poi provato a stringere i denti, ma invano. Possibile il suo rientro per il match con l'Atalanta.