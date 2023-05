"Ogni derby porta con sé una pressione enorme e giocarlo in Europa è un'occasione unica. E' qualcosa che va oltre il calcio, però quello che mi piace è che si vive con rivalità e allo stesso tempo enorme rispetto. Non vedo l'ora di viverlo". Così Davide Calabria presenta la doppia sfida di Champions in un'intervista ad As.

"La Champions ti toglie tante energie e se non hai tutti a disposizione il dispendio fisico è enorme. Abbiamo anche responsabilità come giocatori, dobbiamo giocare in campionato come se si fosse in Champions - dice invece il laterale davanti alla domanda sugli alti e bassi delle due squadre in Serie A - L'Inter? Una squadra di qualità e una gran rosa. Quest'anno il riferimento è Lautaro: sta facendo una stagione incredibile e ha vinto il Mondiale".

Molto probabilmente Calabria s'incrocerà con Dimarco. "Abbiamo vissuto alcuni derby nelle giovanili e siamo stati compagni di nazionale. E' cresciuto e non mi sorprende. Sarà una bella sfida: due italiani uno contro l'altro, difendendo i colori delle proprie squadre in cui sono cresciuti da piccoli".