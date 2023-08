A due giorni dal fischio d'inizio di Cagliari-Inter, Claudio Ranieri si presenta nella sala stampa di Asseminello per presentare il secondo impegno stagionale dei rossoblu: "Andiamo ad affrontare una squadra che ha fatto la finale di Champions, una delle migliori d’Italia. Sarà un banco di prova stimolante, difficile, ma come sempre l’affronteremo. Siamo pronti - dice il tecnico dei sardi -. Ogni allenatore studia la squadra avversaria, non è questione di Davide o Golia. Tutte le squadre fanno così, noi giocheremo sappiamo a cosa andremo in contro, l’Inter delle ultime 14 partite ne ha perso soltanto due. Sappiamo cosa significa".

"Dobbiamo approcciare la sfida come un gruppo contro un altro gruppo - aggiunge Ranieri -. Loro possono trovare il colpo del campione e questo ci sta. Puoi fare una bellissima partita ma con una giocata può risolverla. L’Inter è brava in tutto, prima nei cross, una squadra che sa attaccare, andare in contropiede. Una squadra perfetta, altrimenti non arrivi in finale di Champions. Devo guardare tutta la squadra avversaria, il centrocampo, i braccetti della difesa che sanno impostare e spingere. Noi proveremo a creare comunque delle difficoltà".

Poi un commento sul mercato: "Cosa ho chiesto? Un attaccante che si inserisca tra Pavoletti e Lapadula. Ho chiesto un attaccante differente in modo tale che possa giocare con tutti. I giocatori non sono tutti in piena forma, è normale a inizio campionato. Io cerco di bilanciare tutti gli aspetti, ho conoscenza di come stanno i giocatori e alcune volte le scelte possono sembrare strane, perché magari un elemento ha la forza per partire e un altro per arrivare alla fine. Luvumbo? Zito è bravo, ha detto che dopo una partita tutti lo hanno capito ma io dopo sei mesi devo ancora capire quello che fa (ride, ndr). In realtà è un giocatore imprevedibile e io lo apprezzo proprio per questo".

Chiosa sugli assenti e sui nuovi arrivati: "Ogni ragazzo che è arrivato ha avuto il mio beneplacito. Tutti si sono allenati, cercherò di mandare in campo la squadra migliore".