Michele Filippi è ovviamente amareggiato per l'epilogo della gara di Asseminello, dove il suo Cagliari Primavera si è arreso 3-2 all 'Inter al termine di una gara da montagne russe: "Dobbiamo crescere dal punto di vista dell'applicazione, questa è una squadra che se si esprime con umiltà e attenzione in ogni particolare allora può raccogliere tanto: diversamente si va in difficoltà e si paga dazio al cospetto di qualsiasi avversario, a maggior ragione se davanti hai l'Inter, dotata di qualità e atletismo di primo livello", l'analisi del tecnico dei rossoblu ai canali ufficiali del club sardo.

"Nel primo tempo non siamo stati bravi a mettere in pratica quanto preparato, la reazione c'è stata e nei primi 15' della ripresa si è visto ciò che volevamo - ha aggiunto Filippi -. Ci siamo poi di nuovo persi in termini di continuità e l'Inter ha trovato il gol. Portiamo a casa il fatto di non aver mai mollato andando vicini sino alla fine al pareggio, ma occorre crescere se si vuole recitare un ruolo importante in questa stagione".