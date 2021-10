Cagliari Primavera, Agostini: “Con l’Inter ci poteva stare anche la vittoria”

Il tecnico rossoblu: "Non era semplice affrontare alla pari una grande squadra, che schierava anche Satriano"

Un buon punto, quello ottenuto quest'oggi dal Cagliari Primavera contro l'Inter ad Asseminello. A fine gara, il tecnico rossoblu Alessandro Agostini ha solo parole di elogio per i suoi ragazzi: "Ai ragazzi vanno fatti i complimenti, in settimana la Coppa Italia ci aveva dato di nuovo fiducia dopo due sconfitte in campionato, non era semplice affrontare alla pari una grande squadra come l'Inter che schierava anche un giocatore della prima squadra quale è Martin Satriano. Dispiace per la mancata vittoria, ci poteva stare assolutamente per quanto abbiamo prodotto e per come abbiamo inibito l'Inter in oltre 90 minuti. Ci è mancato qualcosa in fase di rifinitura e conclusione".