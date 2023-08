Gaetano Oristanio è pronto all'esordio in Serie A. Il fantasista di proprietà dell'Inter è uno dei due trequartisti scelti da ClaudIo Ranieri per il suo Cagliari, prossimo avversario dell'Inter in campionato atteso dal match contro il Torino in programma alle 18.30. Ecco le formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Karamoh, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

CAGLIARI (3-4-2-1): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Sulemana, Makoumbou, Azzi; Nandez, Oristanio; Luvumbo. Allenatore: Ranieri.