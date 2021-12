Cagliari, Mazzarri: “Nandez? Spero che chi lo sostituirà lo faccia al meglio”

Il tecnico rossoblu in vista della partita con l'Inter: "Andiamo ad affrontare una corazzata, cercheremo di aggredirli alti"

Torna a San Siro alla guida del Cagliari Walter Mazzarri , che prima della partenza per Milano presenta la sfida contro l'Inter nel corso della conferenza stampa della vigilia: "Andiamo ad affrontare una squadra fortissima, una corazzata. Faremo di tutto per metterli in difficoltà, cercando di aggredirli alti. Loro sono bravissimi nel palleggio, vedremo cosa riusciremo a fare. Dobbiamo provare a raccogliere punti con tutte le nostre forze. I loro punti deboli? I difensori forse sono i migliori della Serie A… Punti deboli ne hanno pochi, ma dobbiamo essere bravi a girare palla rapidamente, cercando di farci rincorrere e magari vedere qualche crepa. Per questo dobbiamo migliorare nei passaggi". Si parla anche di uno dei grandi ex del match, il difensore Diego Godin : "Ha avuto un periodo di stop, deve ritrovare la forma giusta”.

Inevitabile anche una domanda su Nahitan Nandez, grande assente domani e nome caldo per il mercato di gennaio proprio in orbita nerazzurra: "Intanto non voglio pensare a gennaio, però spero che chi lo sostituirà potrà farlo al meglio anche se non è facile rimpiazzare uno come lui. Confido comunque che questa squadra possa palleggiare meglio e trovare le contromisure per non far pesare troppo la sua assenza".