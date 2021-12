Cagliari, Mazzarri: “I risultati arriveranno. Prudenti? Due punte come l’Inter”

Le considerazioni dell'allenatore dei sardi dopo l'1-1 casalingo contro il Torino

"Il Torino nel primo tempo si è trovato in vantaggio non sapendo neppure come. Noi abbiamo risalito la corrente, abbiamo pareggiato e alla fine, se c'era una squadra che meritava di vincere, era sicuramente il Cagliari. Oggi volevamo vincere, abbiamo tentato il tutto per tutto, e alla fine abbiamo rischiato anche di perdere subendo delle ripartenze". Così Walter Mazzarri a SkySport dopo l'1-1 casalingo con i granata di Juric. "Noi prudenti? Il torino con quanti attaccanti gioca? Noi ne mettiamo due puri come Keita e Joao Pedro, in pochi lo fanno in Italia. L'Inter e pochissime altre. Io le sto provando tutte, da quando sono arrivato ne ho cambiate tante. Oggi è entrato Pavoletti, l'avete visto... - sottolinea il tecnico dei sardi, prossimi avversari dell'Inter in campionato -. Ho inserito anche Pereiro, che da un po' non giocava. Le occasioni le abbiamo create, anche pulite. Considerando la bravura dell'avversario, è una prestazione che va apprezzata. Grassi? Stava giocando benissimo, poi mi ha chiesto il cambio. Speravamo che ci girasse bene per una volta, ma l'importante è la prestazione. In questo modo, i risultati arriveranno".