Cagliari, Mazzarri: “Dopo la sconfitta con l’Inter ci siamo guardati in faccia”

Il tecnico dei sardi dopo la vittoria in Coppa Italia: "A Milano avevamo assenze importanti, ma non mi è piaciuto l’atteggiamento"

A margine del 3-1 con cui il Cagliari ha superato il Cittadella guadagnando la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, Walter Mazzarri ripensa all'ultima porzione di campionato in cui i sardi hanno raccolto quattro punti in cinque partite: "Gli ultimi pareggi che abbiamo ottenuto potevano, e dovevano, essere almeno due vittorie, mentre contro l’Inter avevamo assenze importanti ma non mi è piaciuto l’atteggiamento. Dopo quella partita ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che avremmo dovuto ritrovare lo spirito visto contro Verona, Torino e Salernitana, partite in cui abbiamo fatto molto bene", le parole del tecnico toscano a Italia Uno.