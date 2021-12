Cagliari, Mazzarri a DAZN: “Inter in forma stratosferica, ma noi troppo giù”

Il commento dell'allenatore dei rossoblu dopo lo 0-4 contro i campioni d'Italia

Walter Mazzarri, dopo il pesante ko di San Siro del suo Cagliari contro l'Inter, analizza il match ai microfoni di DAZN. "Fino al loro primo gol almeno eravamo compatti... Non mi è piaciuto quasi nulla oggi, ma c'è da dire che l'Inter è in una forma stratosferica. Non posso accettare che loro erano assatanati per recuperare palla e noi forse abbiamo fatto un fallo in tutta la partita. Bisogna essere cattivi in fase di non possesso. Non ho visto vincere un contrasto. Sono incavolato nero. Con l'Inter si può perdere, ma non così, abbandonando quasi il campo. Finito il primo tempo, ci era andata bene e avevamo parlato di provarci, ma dopo il 2-0 ci siamo sciolti. Dobbiamo lottare su ogni pallone, specie con chi ci è superiore tecnicamente. Dobbiamo correre il doppio di loro. Una serataccia".