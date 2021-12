Cagliari, Keita: “All’Inter sono stato benissimo, ma oggi vogliamo vincere”

Le considerazioni dell'attaccante dei sardi a pochi minuti dal match del Meazza

"Tornare a San Siro contro l'Inter? Per me è sempre emozionante giocare qui, soprattutto contro i nerazzurri che sono una grande squadra. Un club in cui sono stato benissimo, e ne approfittato per fare un saluto ai tifosi interisti. Oggi però difendo la maglia del Cagliari e ce la metteremo tutta per vincere". Così Keita Balde a DAZN nell'immediata vigilia della partita contro i campioni d'Italia.