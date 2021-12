Cagliari, Deiola: “Ko con l’Inter? Chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione”

Il giocatore rossoblu: "Ora ripartiamo da questa vittoria e continuiamo a lottare per portare a casa i tre punti già sabato prossimo"

A margine della vittoria conquistata in Coppa Italia a spese del Cittadella, Alessandro Deiola, per l'occasione capitano del Cagliari, ha ripensato alla figuraccia rimediata dalla squadra a San Siro contro l'Inter rivolgendo un messaggio ai tifosi: "Chiediamo scusa per la prestazione offerta, ora ripartiamo da questa vittoria e continuiamo a lottare per portare a casa i tre punti già sabato prossimo", le sue parole a SportMediaset.