Obiettivo controsorpasso. Domani, al Maradona, il Napoli scenderà in campo per tentare di battere l'Inter e rimettere la testa davanti in classifica, anche se non il verdetto non sarà definitivo. Come sottolineato da Alessandro Buongiorno ai canali ufficiali della Lega Serie A; "Sarà una partita importante, tosta e difficile perché si affrontano due squadre forti. Non me la sento ancora di parlare di lotta per lo scudetto perché il campionato è ancora lungo", le parole del centrale di Antonio Conte.