Bonucci: “Inter e Juve hanno bisogno di vincere, domenica grandissima gara”

Il difensore bianconero a Mediaset Infinity: "E' importante per entrambe"

Messa in tasca mezza qualificazione agli ottavi di Champions League grazie alla vittoria sullo Zenit, ora la Juve tenterà la rimonta in campionato, a partire dal match di domenica sera contro l'Inter. Un concetto esemplificato a parole da Leonardo Bonucci: "Abbiamo approcciato bene l'Europa, adesso bisogna recuperare terreno in campionato: abbiamo il dovere di riportare la Juve a competere con la prime della classifica - le sue parole a Mediaset Infinity -. Inter? E' sempre il derby d'Italia, loro sono i campioni in carica, ci aspetteranno e vorranno vincere. Ma lo stesso vale per noi. E' una partita importante per entrambe, abbiamo bisogno di vincere e verrà fuori una grandissima partita".