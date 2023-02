Lui che l'Inter l'ha punita spesso in carriera lancia ora il Bologna nella sfida di domenica contro i nerazzurri. Michele Paramatti, ex difensore rossoblu, parlando ai microfoni de Il Resto del Carlino sprona la formazione di Thiago Motta : " Battere una big darebbe grande consapevolezza ed entusiasmo - le sue parole - Mentalmente può farti fare il salto e il Bologna di oggi gioca bene, mostra equilibrio e vince.

In questo Bologna i protagonisti sono tanti, anche quelli che giocano meno. Motta è stato bravo a coinvolgere tutti. Conference League? Questo non posso dirlo, ma c'è una squadra che gioca e si diverte assieme, la piazza la segue e non vedo perché il Bologna dovrebbe precludersi questo traguardo".