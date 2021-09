Bologna, Sansone: “Con l’Inter abbiamo approcciato bene, ma ci vuole umiltà”

Genoa alle porte e la gara con l'Inter da esempio, il giocatore rossoblu torna sul ko contro i nerazzurri

Digerito il brutto 6-1 di San Siro, Nicola Sansone è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa, intervento durante il quale è tornato a parlare del ko contro l'Inter: "In ogni gara ci vuole umiltà. Nei primi cinque minuti abbiamo schiacciato l'Inter, abbiamo approcciato bene. La mia occasione? Dovevo assolutamente prendere la porta e mi assumo la responsabilità, ma domani state sicuri che faccio gol. Nessuno vuole mettere il pullman e aspettare perché poi è dura ripartire perché ci sono 80 metri. E' sempre meglio attaccare che difendere. Con l'Atalanta siamo stati bravi a non subire gol e ripartire in contropiede era molto difficile".