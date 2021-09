Bologna, Mihajlovic: “Non ci aspettavamo 6 gol, per fortuna si rigioca subito”

"Magari sullo 0-1 con le occasioni di Soriano e Sansone se avessimo pareggiato sarebbe finita diversamente, ma parliamo di nulla", ha aggiunto Mihajlovic

Su Dumfries: "Sapevamo che ha molta gamba, abbiamo sbagliato nel non chiudergli il piede destro come in occasione del primo gol. Quando ha spazio può certamente metterti in difficoltà. La partita l'avevamo preparata bene, loro hanno sfruttato benissimo le occasioni. Ci dispiace aver preso sei gol, quelli che non avevamo preso nelle prime tre gare di Serie A, ma il campionato è lungo, gli uomini veri si vedono quando le cose non vanno bene. Pensiamo a martedì".