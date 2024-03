Victor Kristiansen, difensore del Bologna, al termine della partita persa contro l'Inter ha espresso il suo commento sul match ai canali uffiiciali del club felsineo: "Affrontavamo la squadra più in forma del campionato, abbiamo giocato una buona gara soprattutto nel secondo tempo creando occasioni che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, peccato perché si poteva pareggiare. Prendiamo quanto di buono messo in campo oggi: l’atteggiamento giusto non è mancato".

Il danese si proietta già alla gara di Empoli del prossimo turno: "Lavoreremo tanto in settimana come siamo abituati per fare una grande prestazione. L'Europa? Siamo focalizzati gara per gara poi a fine stagione vedremo dove siamo arrivati ma è ovvio che vogliamo vincere ogni partita per raggiungere la miglior posizione possibile".