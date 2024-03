I tifosi del Bologna studiano da tre mesi la coreografia da esporre domani al Dall'Ara per la sfida con l'Inter. Adesso è tutto pronto: migliaia di cartoncini verranno alzati in maniera sincronizzata per dar vita a immagini di impatto, racconta oggi il Corriere dello Sport.

"L’idea è quella di creare qualcosa di nuovo partendo dal grande amore per il rossoblù. È quello a far muovere tutto. Un’altra parola chiave sarà “Europa”, quell’Europa calcistica che tutta Bologna ora può lecitamente sognare", scrive il giornale romano. Allo stadio ci saranno oltre 30 mila spettatori.