Il Bologna non vuole adagiarsi sugli allori dopo aver conquistato alla 16esima giornata di campionato il quarto posto in classifica, battendo la più quotata Roma di José Mourinho. A spiegarlo è Marco Di Vaio, direttore sportivo dei felsinei, a Radio TV Serie A: "Siamo contenti di quello che stiamo facendo, ma il pensiero è già alla partita di mercoledì contro l'Inter in Coppa Italia - ha dichiarato l'ex bomber rossoblu - Vogliamo proseguire il percorso di crescita, siamo soddisfatti dei ragazzi ma l'obiettivo è continuare. Abbiamo di fronte due partite importanti contro due grandi squadre.

La costruzione di questo progetto credo sia partita con Mihajlovic e la salvezza del 2019, ma purtroppo Sinisa non ha potuto approfittare di quel nuovo ciclo perché si è palesata la malattia. L'anno scorso ci siamo dovuti separare e con Thiago Motta abbiamo trovato un allenatore che propone calcio e che ci sta aiutando a raggiungere i nostri obiettivi".