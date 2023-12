Autentica sorpresa del campionato, il Bologna nei prossimi giorni sarà chiamato a difendere lo straordinario quarto posto conquistato nelle prime quindici giornate sfidando due antagoniste per la zona Europa come Roma e Atalanta, nelle gare inframezzate dall'incrocio in Coppa Italia con l'Inter. "Le reputo uno step importante per noi - il commento di Riccardo Calafiori al Corriere dello Sport -. Contro l’Inter sarà dura perché arriva tre giorni dopo la Roma e dopo tre ci sarà l’Atalanta. Ma dobbiamo provare a sfruttare le occasioni",