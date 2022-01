Bertolini a DAZN: “Abbiamo lasciato qualche dettaglio ma Dzeko determinante”

Il commento del vice di Zanetti a DAZN

Finisce 2-1 a San Siro tra Inter e Venezia, una gara che i lagunari hanno condotto nel migliore dei modi al punto da complicare non poco la vita ai padroni di casa. Risultato che lascia l'amaro in bocca ai veneti, come ammette il vice di Paolo Zanetti, Alberto Bertolini a DAZN a fine gara: "È un peccato. Quel cerchio finale è un po' il nostro simbolo. È ovvio che c’è tanto dispiacere, è stata una settimana difficile, forse meritavamo un punticino. Partita difficile ma abbiamo messo in campo la voglia di lavorare e soffrire insieme, peccato…".