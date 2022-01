Bernardeschi: “Ko che brucia dentro, Juve alla pari dell’Inter per 120 minuti”

Il giocatore bianconero: "Il gol di Sanchez? Purtroppo nel calcio i dieci secondi contano"

"Una sconfitta che brucia dentro". Federico Bernardeschi, parlando a Sportmediaset, non nasconde la sua amarezza per la beffa subita dalla Juve nella finale di Supercoppa vinta dall'Inter a un tuffo dai rigori. "C'è tanto rammarico, tanta delusione perché abbiamo giocato una grandissima partita alla pari con una squadra molto forte per 120'. Purtroppo poi nel calcio i dieci secondi contano - aggiunge il campione d'Europa -. Questa partita comunque ci dà tanta consapevolezza, spiace ancora di più perdere quando si fanno partite di questo genere. Ripenso ai troppi errori fatti nel girone d'andata contro le piccole, questa sera abbiamo dimostrato di essere ancora una volta una grandissima squadra".