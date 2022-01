Bernardeschi a Sky: “Inter grandissima squadra. Ci rialzeremo presto”

L'analisi: "Abbiamo giocato alla pari contro i più forti del campionato. Siamo un grande gruppo"

L'esterno offensivo della JuventusFederico Bernardeschi s'è soffermato sulla sconfitta nella Supercoppa italiana ai microfoni di Sky Sport: "C'è rammarico e delusione, ma ce la siamo giocata alla pari per 120 minuti contro una grandissima squadra come l'Inter. La squadra che in campionato sta dimostrando d'essere la più forte di tutti. Giochiamo partite di questo genere con grande consapevolezza, affrontando l'avversario d'alto rango alla pari, mentre altre sulla carta più facili le prendiamo con banalità. Siamo un grandissimo gruppo e ci rialzeremo anche dopo questa sconfitta. Il nostro dna è quello: siamo contenti della prestazione nonostante il grande rammarico".