Eurorivali – Real, Benzema: “Shakhtar ottima squadra, nessuna partita è facile”

Vittoria importante del Real Madrid nel girone dell'Inter

Karim Benzema, dopo aver trascinato alla vittoria il Real Madrid con una doppietta, si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita del Bernabeu. "Ora siamo messi molto bene nel girone - ha aggiunto -. E' un onore per me aver segnato il 1000esimo gol del Real Madrid in Champions League".