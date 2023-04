Roger Schmidt, allenatore del Benfica, parla nuovamente dell'incontro di domani contro l'Inter ai microfoni di Sky Sport: "Proviamo a essere sempre noi stessi, quindi a credere nel nostro approccio e stile di gioco. Poi è normale a volte perdere, fa parte del calcio; non è successo spesso in questa stagione, ma siamo preparati anche a questo. Possiamo perdere soprattutto contro squadre come il Porto, ma nessun problema: vedo molta felicità e tanta concentrazione nella mia squadra. Quindi saremo pronti per domani, non ho alcun dubbio".