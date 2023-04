Dopo il 2-0 incassato all'Estadio da Luz, il Benfica è chiamato all'impresa a Milano per eliminare l'Inter e ribaltare il discorso qualificazione. Alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League, il tecnico Roger Schmidt parla in conferenza stampa per presentare la sfida contro i nerazzurri. FcInterNews.it, presente con il proprio inviato a San Siro, vi riporta le sue dichiarazioni.

Come farete a superare la difesa dell'Inter?

"Dobbiamo segnare, come abbiamo già fatto in Champions. Abbiamo dimostrato che siamo capaci di segnare anche in match importanti. Anche settimana scorsa non abbiamo sfruttato le chance, ma domani ci serve una partita bilanciata. Dobbiamo concentrarci su ciò che dobbiamo fare in campo, servono motivazione e lucidità mentale. Domani sarà una partita complicata, dovremo pensare alla fase difensiva ma partiamo da un 2-0 per l'Inter che è una squadra pericolosa, perché sa metterci in difficoltà. Ora dobbiamo guardare avanti ed essere concentrati su quello che dovremo fare sul campo, lasciando da fuori le emozioni".Serve una prestazione top a livello di squadra. Domani è il momento per dimostrarlo, altrimenti saremo fuori dalla Champions".

Segnare nel primo tempo sarebbe importante. Cosa ne pensi?

"Sì, come hai detto un gol cambierebbe molto. Ripenso all'opportunità mancata all'ultimo secondo all'andata, sarebbe stata molto importante. Non so quando segneremo, sarebbe buono farlo presto ma l'importante è fare gol. Dobbiamo attaccare, segnare per primi sarebbe utile".