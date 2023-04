Il tecnico Roger Schmidt recrimina dopo il risultato amaro del suo Benfica contro l'Inter ai microfoni di Sky Sport: "Nulla è andato storto, credo sia stata una partita equilibrata. Senza grosse opportunità nel primo tempo, ma dopo l'intervallo li abbiamo messi sotto pressione. Poi abbiamo preso il gol su un cross e poi le abbiamo provate tutte; l'Inter ha tanta esperienza e giocatori importanti entrati anche durante la partita. Però per vincere hanno avuto bisogno di un rigore che per me non c'era, anzi per me c'era un rigore prima per un fallo su Goncalo Ramos.