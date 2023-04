Prima di intervenire in conferenza stampa, il tecnico del Benfica Roger Schmidt ha parlato anche ai microfoni di BTV per presentare il match contro l'Inter di domani: "Penso che domani sia una partita diversa, le cose vanno viste in modo indipendente. È una situazione molto particolare per entrambe le squadre, essere nei quarti di finale di Champions League... Dobbiamo aspettarci una squadra molto concentrata che crede in se stessa, tenendo sempre conto delle proprie qualità individuali. Non credo che i risultati passati avranno un impatto. Giocano a calcio fisico e hanno molte opzioni, possono usare giocatori diversi.