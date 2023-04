Insieme a Roger Schmidt, è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro l'Inter anche l'attaccante del Benfica Gonçalo Ramos. Queste le sue parole: "Arrivati a questo punto, ogni partita è importante, vogliamo dare il nostro massimo. Nonostante la sconfitta col Porto, il morale è alto. Quando vinciamo non perdiamo tempo a festeggiare, così come quando perdiamo non ci mettiamo a pensare agli errori. Il rinnovo? Non ci penso, sono concentrato su domani. Voglio stare al Benfica".