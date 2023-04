Il quotidiano Record pone in particolare l'accento su David Neres, che al termine del match si è subito recato nell'area di accesso agli spogliatoi, senza nemmeno incontrare i compagni, salutare gli avversari o ringraziare il pubblico presente. L'esterno brasiliano, entrato solo al minuto 64 in sostituzione di Florentino, si è tolto la maglia subito dopo la fine del match, puntando dritto verso il tunnel, dove è stato inizialmente affrontato da Luisão che ha ancora cercato di calmare il suo connazionale. Il dt delle Aguias non ha però ottenuto l'effetto sperato, dal momento che Neres ha finito per rifiutarsi di rimanere in campo, visibilmente irritato, dirigendosi verso gli spogliatoi.