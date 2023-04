Intervenuto ai microfoni di CNN Portugal, il mediano del Benfica Chiquinho analizza così la sconfitta contro l'Inter: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra di grande qualità. Abbiamo avuto le nostre occasioni per segnare, ma non l'abbiamo fatto. L'Inter ne ha segnati due, ma nulla è perduto. Andremo a Milano per provare a ribaltare il risultato, facendo del nostro meglio per vincere. Se hanno segnato due gol qui, potremmo riuscire a segnarne due o tre anche noi lì. Questo è il motivo per cui andremo lì, daremo tutto ciò che abbiamo e credo che possiamo ancora passare".