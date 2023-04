Tegola per il Benfica in vista della doppia sfida con l'Inter in Champions League. L'esterno Alexander Bah ha infatti rimediato una distorsione traumatica al ginocchio sinistro, con lesione al legamento collaterale mediale. A confermarlo è lo stesso club lusitano, con il calciatore che salterà sicuramente l'andata con i nerazzurri e appare in forte rischio anche per il ritorno.