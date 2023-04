È possibile farcela domani? "Secondo me non è impossibile. Partiamo dal 2-0 contro una squadra forte, ma abbiamo le nostre armi. Dobbiamo portare tutto il buono che abbiamo mostrato in stagione e fare la storia del Benfica".

È Antonio Silva il giocatore scelto dal Benfica per parlare in conferenza stampa al fianco del tecnico Roger Schmidt . FcInterNews.it, presente a San Siro con il proprio inviato, vi riporta le sue parole alla vigilia del match con l'Inter, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Sei un giovane di 19 anni in uno degli stadi pi importanti. Come vivi il momento?

"Come tutti i miei compagni. Non è normale che veniamo da tre ko consecutivi, ma dobbiamo guardare all'opportunità di domani. Possiamo passare in semifinale, il Benfica non ci è mai arrivato ed è un motivo in più per fare la storia. Ho una missione come i miei compagni, dobbamo sfruttare il lavoro fatto in settimana".

Qualche anno fa avresti mai immaginato di essere qui così giovane?

"Non avrei mai creduto potesse succedere, ma se riusciremo a passare la mia felicità sarà ancora più grande. Cercherò di dare il meglio per il Benfica. Non so se gocherò, ma in quel caso darò tutto per questo club".

Qual è il motivo per cui credete nella rimonta?

"Per un club come il Benfica non è impossibile, siamo ambiziosi e vogliamo andare avanti. Domani cercheremo di ribaltare un risultato dfficile con il nostro calcio che ci ha già dato mlte gioie".