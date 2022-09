Anche ora il Bayern vince, dà spettacolo e ha un bilancio in attivo: qual è la ricetta di un successo che si ripete? "Non c’è un segreto, sono sempre le persone che fanno tanto per il club. Per 30 o 40 anni c’erano Hoeness e Rummenigge che hanno lavorato duramente, hanno costruito la strada quando i tempi erano duri. Si può dire che l’ascesa è cominciata quando Hoeness ha venduto proprio Rummenigge all’Inter, negli anni 80: debiti cancellati e da lì è nata la storia di un successo".

Oggi sarà più difficile per l’Inter o per il Bayern, visti gli ultimi risultati in campionato?

"Conosco il calcio italiano, so come si gioca, per noi sarà molto difficile. Il gruppo è duro".

Bayern e Barcellona sono favorite. Può inserirsi l’Inter?

"Per me non è così. Si deve prima giocare, non si può pensare che Barcellona e Bayern siano già agli ottavi. Non faremo questo errore. Noi abbiamo una buona squadra, ma giochiamo contro club forti. Servono concentrazione e focus sull’avversario".

All’Inter mancherà Lukaku: quanto pesa?

"Romelu è importante, ma penso che al suo posto giocherà Dzeko. Lo conosco molto bene, è bosniaco come me. Può fare la differenza, lo si è visto. Per noi non cambia tanto".