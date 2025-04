Thomas Müller crede che alla possibilità che il Bayern Monaco possa ribaltare il risultato maturato contro l'Inter all'Allianz Arena martedì scorso, nell'andata dei quarti di finale di Champions. E lo afferma alla luce di quanto mostrato dai bavaresi nel Klassiker, nonostante un 2-2 che ha lasciato l'amaro in bocca: "Non possiamo certo dare la colpa alla mancanza di energia oggi, eravamo determinati a vincere, ma non siamo stati efficaci. Nonostante questo, abbiamo dimostrato di poter creare molte occasioni, il che ci aiuterà mercoledì. Vedo una squadra in grado di accedere al prossimo turno di Champions League mercoledì", le parole del tedesco a Sky Sport DE.