Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani pomeriggio alle 15.30 contro il St. Pauli. Uno degli argomenti d'attualità è sicuramente il doppio infortunio a Davies e Upamecano. "Un peccato - dice il tecnico - il fatto che non saranno con noi in questa fase cruciale della stagione. Abbiamo dovuto gestire alcune assenze quest'anno e finora ci siamo sempre riusciti. Speriamo che questo unisca ancora di più il gruppo. Il modo in cui reagisci alle assenze è importante. Per me non ci sono scuse; voglio sempre vincere la partita successiva. Faremo tutto il possibile per raggiungere i nostri obiettivi".

"Le assenze non sono le prime di questa stagione - aggiunge Kompany -. Ovviamente, all'inizio non la prendi bene, ma poi guardi avanti. I ragazzi che sono infortunati ottengono tutto il supporto di cui hanno bisogno. Non ci sono scuse; dobbiamo giocare e vincere. Neuer? Ha un infortunio al polpaccio. So che è delicato. Ciò non significa che sia grave, ma ha bisogno di tempo. Non voglio comunicare una data specifica; spero che si risolva in fretta". Il tencico va in dribbling anche per quel che riguarda Pavlovic. "Non posso dire molto a riguardo; ha bisogno di tempo. Non gli stiamo mettendo pressione e lo stiamo seguendo settimana per settimana. Quando i dottori diranno che è pronto a giocare, ci penseremo".

In ogni caso, Kompany sta pensando alle contromisure in difesa. "Al momento abbiamo abbastanza difensori - dice -. All'inizio della stagione, avevamo Hiroki Itō e Josip Stanišić fuori. Anche Leon Goretzka ha dimostrato di poter dire la sua in quella posizione. Tutti devono essere flessibili; se c'è bisogno di qualcuno in una posizione, deve giocarci".