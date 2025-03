A poche ore dalla gara del Bayern Campus contro l'Inter di Andrea Zanchetta, che vale un posto tra le prime otto della Youth League, Leon Klanac, promettentissimo portiere del Bayern Monaco, parla ai canali ufficiali dei bavaresi rivelando la sua emozione per questa grande sfida: "Da diverse settimane ormai mi sento carico per questa partita, in realtà da quando è avvenuto il sorteggio. Dopo aver eliminato il Siviglia, ora ci aspetta un altro avversario ostico: l'Inter, che ha vinto tutte le partite della competizione finora, è decisamente più esperta di noi. Per me, questa è la partita più importante della mia giovane carriera".

Anche tu senti una pressione particolare prima di questo duello speciale?

"Sono un po' nervoso, ma lo vedo come una pressione positiva. Poiché l'anno scorso sono stato il secondo portiere nei quarti di finale contro l'Olympiacos, so più o meno cosa aspettarmi. Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera e di assistere alla partita in casa. Il fatto che i miei amici, la mia famiglia e soprattutto mio fratello, con cui ho un ottimo rapporto, siano lì, mi motiva ancora di più. Avrei preferito giocare la mattina presto, così non dovevo aspettare così a lungo", conclude sorridendo.