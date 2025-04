Il Bayern Monaco ha deciso di non estendere il contratto in scadenza di Thomas Muller non solo per un fatto squisitamente tecnico, vista la carta d'identità del leggendario attaccante tedesco che ha fatto la storia del club. Lo ha spiegato è Uli Hoeness, protagonista di un'intervista con Welt am Sonntag "Se la situazione finanziaria del Bayern fosse rimasta la stessa di tre anni fa, la decisione nel caso Müller avrebbe potuto essere diversa", ha svelato il presidente onorario dei bavaresi. Prima di augurarsi che il prossimo 31 maggio, all'Allianz Arena, vada in scena il migliore dei lieto fine tra le parti: "Ho sognato che avremmo vinto la finale di Champions League. E che Thomas avrebbe segnato il gol decisivo. Glielo auguro con tutto il cuore. A volte i sogni si avverano", la chiosa di Hoeness.