Prima di tentare la rimonta a spese dell'Inter a San Siro, in Champions League, il Bayern Monaco dovrà superare lo scoglio Borussia Dortmund, in un Der Klassiker che potrebbe avvicinare i bavaresi alla vittoria dell'ennesima Bundesliga. "Giocando in casa, all'Allianz Arena, dobbiamo cercare di sfruttare questa situazione - ha spiegato Harry Kane ai canali ufficiali della Bundesliga -. Come ogni altra partita, ci prepareremo bene. Ovviamente, anche questa è una partita che capita tra due grandi sfide di Champions League, ma vale lo stesso per loro. Quindi, ancora una volta, dobbiamo continuare così e scendere in campo come abbiamo fatto in ogni altra partita: cercare di dominare, giocare ad alta intensità e, alla fine, cercare di essere troppo forti per gli avversari. Questo non cambierà contro di loro. Sappiamo che sarà dura, ma dobbiamo scendere in campo senza paura".