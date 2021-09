Samp, Augello a Sky: “Ho sempre sognato un gol così, contento per il punto”

Il difensore blucerchiato: "Abbiamo concesso troppo all'Inter, dobbiamo gestire meglio certe situazioni"

Autore del prestigioso gol che ha pareggiato ad inizio ripresa i conti tra Samp e Inter, Tommaso Augello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto tre ottime partite, raccogliendo un punto a Sassuolo che non era facile, oggi contro una grandissima squadra abbiamo raggiunto il pareggio dopo una partita molto coraggiosa. Ho sempre sognato un gol così, sono contento di averlo fatto, ancora di più per il risultato. Ci aspettiamo una stagione in cui riusciamo a ripetere quanto di buono fatto l'anno scorso, sicuramente la rosa è importante, la squadra è forte, davanti ci siamo rinforzati. Sicuramente abbiamo concesso troppo, hanno avuto l'occasione per fare il 3-2 e dobbiamo gestire meglio certe situazioni evitando gli errori".