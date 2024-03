E' Axel Witsel giocatore che si siede accanto a Diego Pablo Simeone nella sala conferenze del Civitas Metropolitano di Madrid per parlare di Atletico Madrid-Inter di domani sera. Le parole del belga:

Come affrontate l'Inter dopo gli ultimi risultati negativi?

"Sappiamo che dobbiamo cambiare la mentalità, non possiamo continuare così. Domani sarà una gara di Champions, giochiamo in casa dove abbiamo fatto bene. Sarà diverso".

Come valuti l'Inter, una delle migliori squadre d'Europa?

"Sono una squadra molto forte in ogni reparto, non sarà facile domani. Sono aggressivi, intensi, dobbiamo avere lo stesso livello che hanno loro".

Tornerà Griezmann domani.

"Dà molta forza alla squadra, quando non è con noi è diverso. Siamo felici che torni".

C'è qualche novità riguardo il tuo futuro?

"No, non ci sono novità. Penso alle gare che arrivano, parleremo del futuro nel momento appropriato".

Pensate che l'Inter attaccherà dal primo minuto?

"Dovremo giocare una gara intelligente, vogliamo usare l'intensità dal primo minuto".

Cosa dici ai tifosi dopo il ko di Cadice?

"Domani sarà diverso, i tifosi ci appoggeranno come in ogni partita. Ci sarà un grande ambiente, non ho dubbi".

Quali sono le difficoltà di giocare contro l'Inter da centrale difensivo?

"Non è una questione di singoli, dobbiamo fermarli collettivamente".