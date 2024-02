Nahuel Molina, ex Udinese, oggi è l'esterno destro dell'Atletico Madrid di Simeone. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del match con l'Inter.

Parliamo dell’Inter.

"L’Inter sta facendo bene da tempo, ha perso solo una volta in campionato e due in tutta la stagione, dovremo stare molto concentrati e molto attenti, sarà una partita dura e bella da giocare contro quella che per me è senza dubbio una delle migliori squadre d’Europa. L’Inter ha praticamente vinto la Serie A, ha alzato la Supercoppa Italiana e viene dalla finale di Champions: uno squadrone".

Ha citato le due sconfitte dell’Inter, per voi sono già 8.

"Sì, ma i numeri dicono una cosa e il campo un’altra: queste sono partite speciali che fanno storia a sé e vivono di vita propria".

Trova il suo connazionale Lautaro Martinez.

"Un grandissimo giocatore che conosco molto bene visto che in nazionale abbiamo fatto insieme il percorso delle giovanili. Oggi è tra i migliori attaccanti del mondo: segna tantissimo ed è il capitano e il punto di riferimento dell’Inter. Gran parte delle nostre chance di qualificazione passerà dalla sua marcatura, è uno che può decidere le partite da solo. Se fermeremo lui e Thuram avremo fatto un buon lavoro".