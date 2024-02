Dopo la conferenza stampa, Diego Simeone arriva ai microfoni di Sky Sport tornando sulle emozioni per il suo ritorno a San Siro: "E' sempre molto bello, l'affetto della gente e dei compagni dell'epoca è sempre bellissimo. Ho dato tutto quello che avevo all'epoca, ho ancora un grandissimo ricordo".

Si immaginava che Inzaghi potesse diventare così bravo come allenatore?

"L'importante è ciò che succede oggi. All'epoca parlavamo sempre insieme, lui aveva una grande fame di calcio. Aveva qualcosa dentro e si vedeva, ha fatto bene alla Lazio e all'Inter sta proponendo un gioco tra i migliori d'Europa. Mi piace".

Ora si parla di Cholotaka, cosa è cambiato nel suo gioco?

"Col Las Palmas abbiamo vinto 5-0 col 28% di possesso. Il calcio è fatto di duelli, se si vincono con percentuale alta si vince. La cosa importante è che si possa arrivare in forma per fare una buona partita".

Ti vedremo in Italia?

"Sì, a me piace molto e ho tanti amici. Sicuramente qualche giorno di un allenatore che allena in Italia".

Quanto è difficile ripetersi nel vincere?

"Lo dico sempre che è difficile. A noi è capitato, dopo il 2014 abbiamo vinto nel 2021. Fare qualcosa di buono se non sei abituato a vincere è dura, le squadre abituate a vincere sono quelle di sempre: il PSG, il Bayern Monaco, la Juventus, il Manchester City. Sono squadre che quando vincono devono rivincere".