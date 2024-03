Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, così a Prime dopo il passaggio del turno: "Quando abbiamo avuto la palla gol nel finale con Riquelme volevo morire. Però mi piace che gli abbiamo dato l'opportunità di calciare il rigore, ha tirato con grande personalità. Abbiamo bisogno che questi giovani guadagnino spazio nella nostra squadra. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra, credo che abbiamo meritato di vincere. Abbiamo aspettato a fare i cambi, Morata è molto importante, ha sempre segnato con l'Inter e pensavo che avremmo potuto cambiare passo con Depay e Correia. Il gol è stato un golazo, avremmo potuto farne ancora due con Memphis e Riquelme. Abbiamo giocato una partita buonissima e intelligente, sapevamo che dovevamo difendere con grandi blocchi e fare male in avanti".

"Nella vita non si vince sempre, alle volte ti tocca. Arrivavamo da colpi bassi duri, a Bilbao abbiamo perso male, a Cadice brutta partita, i giocatori hanno un cuore enorme. Ma anche i tifosi sono incredibile, venire giocare qui è davvero dura per tutti. Per fortuna ce l'abbiamo fatta", ha concluso.