Grande gioia in casa Atletico Madrid per il passaggio del turno in Champions League, ma anche autocritica per un momento non proprio felice. Questo si evince dal post social pubblicato da Saul Niguez, che ieri ha fallito l'unico rigore dei colchoneros contro l'Inter: "Sinceramnete è difficile per me descrivere questo momento, ma come lo faccio quando le cose vanno bene, lo faccio quando vanno male. È un momento di merda per me a livello sportivo, ne sono consapevole".

E ancora: "Accetto tutte le critiche e non solo per il rigore di oggi (ieri, ndr), ma per come sono in questo momento. Non so esattamente cosa sia, ma l'unica cosa che mi hanno insegnato è di continuare a lavorare nel bene e nel male, fino a quando non riuscirò a cambiare la situazione. Grazie per esserci stati nella buona e nella cattiva sorte. Forza Atleti!".